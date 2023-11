Os fãs do filme de culto "Mean Girls" ("Giras e Terríveis"em Portugal) tiveram um presente na quarta-feira.

À falta da sequela que tantos desejam da comédia adolescente de 2004 com argumento de Tina Fey, o elenco juntou-se para uma campanha da Black Friday das lojas Walmart.

Do elenco destacam-se os regressos de Lindsay Lohan (Cady), Amanda Seyfried (Karen) e Lacey Chabert (Gretchen), mas também Daniel Franzese (Damian) e Rajiv Surendra (Kevin).

"Giras e Terríveis" (2004)

Na história original, Cady Heron era uma adolescente de 15 anos que, depois de ser sido criada num universo selvagem pelos seus pais em África, encontrava-se noutra selva bem diferente: a de uma escola secundária, tentando sobreviver às novas regras com convívio com outros adolescentes.

No anúncio, que regressa a algumas das cenas mais icónicas do filme com 19 anos, descobrimos uma nova geração de "giras e terríveis" no liceu North Shore, onde Cady agora uma orientadora. Também se percebe que Karen é uma pivô da meteorologia, Gretchen uma mãe empreendedora e Kevin um orgulhoso pai.

Para os fãs, há mais "Mean Girls" no horizonte: a Walmart vai lançar novos anúncios com os atores todas as quartas-feiras antes da Black Friday e na Cyber ​​​​Monday, 27 de novembro.

VEJA O ANÚNCIO.