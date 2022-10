Após meses de incerteza sobre o seu lançamento em 2022, o novo filme de Will Smith após ganhar o Óscar de Melhor Ator com" King Richard" já tem data de estreia, poster e trailer.

Esta segunda-feira, a Apple TV+ anunciou que "Emancipation" será lançado em alguns cinemas a 2 de dezembro antes de chegar uma semana mais tarde à plataforma.

TRAILER.



POSTER.



A história é inspirada pelos acontecimentos verídicos à volta de Peter, um escravo em fuga durante a Guerra Civil dos EUA (1861-1865) que teve de se mostrar mais inteligente para vencer caçadores de recompensas sanguinários e os implacáveis pântanos do estado do Louisiana para chegar ao norte dos EUA e ao Exército da União.

Peter ficou famoso após posar para uma fotografia que expunha as cicatrizes das suas costas, provocadas por um castigo com chicote que quase o matou.

A imagem, que ficou conhecida como "Scoured Back", foi publicada pela imprensa dos dois lados do oceano, galvanizando a causa do abolicionismo pelo mundo [a causa política para abolir a escravatura] e provocando um aumento de alistamentos de negros no exército da União.

Também países como a França deixaram de comprar algodão aos estados do sul dos EUA.

Realizado por Antoine Fuqua e descrito como um "thriller" de ação, "Emancipation" terá custado pelo menos 145 milhões de dólares.

Visto como um forte candidato aos Óscares, circularam rumores durante meses que o filme ia ser adiado para 2023 por causa da controvérsia que rodeia Will Smith desde que agrediu o comediante Chris Rock na cerimónia no final de março.

Mas a Apple TV+ estava com um dilema: as novas produções de Martin Scorsese e Ridley Scott não podem ser lançadas este ano e os filmes em que apostou, como "Cha Cha Real Smooth", "Luck" e "The Greatest Beer Run Ever", não causaram impacto.

Após ter conseguido uma vitória história nos Óscares para as plataformas de streaming com o Óscar de Melhor Filme para "CODA", o estúdio só podia apostar em "Emancipation" para os Óscares ou arriscava deixar "fugir" as rivais Netflix e Amazon na próxima temporada de prémios.