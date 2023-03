Foi revelado esta quarta-feira o trailer de "Asteroid City", o próximo filme de Wes Anderson, que "decorre numa cidade ficcional em pleno deserto americano, por volta de 1955".... visitado por extraterrestres.

"O itinerário de uma convenção de Observadores Cósmicos Jr./Cadetes Espaciais (organizada com o objetivo de juntar estudantes e pais de todo o país para uma competição escolar com oferta de bolsas escolares) é espetacularmente perturbado por eventos que mudarão o mundo", revela a sinopse oficial.

Com um "deserto americano" filmado, afinal, na periferia de Madrid (Espanha), as imagens revelam as marcas inconfundíveis do cinema surrealista do celebrado realizador de títulos como "Os Tenenbaums", "Moonrise Kingdom" e "Grand Budapest Hotel".

TRAILER.



Quando apresentou no Festival de Cannes o seu filme anterior ("Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun"), Wes Anderson revelou que Jason Schwartzman, um dos seus atores preferidos, seria finalmente o protagonista: "O Jason e eu trabalhamos juntos há muitos anos [...] e há muito tempo tenho o que creio que é um grande papel para ele".

À sua volta forma-se um elenco de luxo, com muitos dos atores habituais, mas também algumas estreias com o realizador. Entre os primeiros estão nomes como Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Rupert Friend, Willem Dafoe, Tony Revolori e Jeff Goldblum; no caso dos segundos, eis Tom Hanks, Riat Wilson, Margot Robbie, Matt Dillon, Maya Hawke, Hong Chau e Steve Carell (substituo de última hora quando Bill Murray foi afetado pela COVID-19).

Com estreia mundial provável no Festival de Cannes em maio, seguindo a tradição, a estreia nos cinemas portugueses está anunciada para 22 de junho.