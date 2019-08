Dwayne "The Rock" Johnson voltou a ser o ator mais bem pago do mundo, segundo a lista anual da Forbes revelada esta quarta-feira, que é também dominada pelo elenco dos filmes da saga "Vingadores".

Johnson, ex-lutador de wrestling profissional, arrecadou 89,4 milhões de dólares ( 80,6 milhões de euros) em 12 meses, regressando ao topo da lista, depois de ter passado os últimos dois anos na segunda posição.

O ator de 47 anos fez sucesso com "Jumanji: Bem-vindos à Selva" e participou em várias produções da saga "Velocidade Furiosa", incluindo o filme estreado recentemente, "Hobbs & Shaw".

Em segundo lugar na lista, com 76,4 milhões de dólares (68,9 milhões de euros), está Chris Hemsworth, com a maior parte do dinheiro arrecadado como Thor na saga de filmes do Universo Cinematográfico Marvel, e logo a seguir, o seu colega de elenco, Robert Downey Jr., com 66 milhões de dólares ( 59,5 milhões de euros), pelo papel como Homem de Ferro na mesma saga.