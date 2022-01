Andrew Garfield teve de mentir nas respostas a algumas perguntas incómodas nas entrevistas que deu em 2021.

Agora que se sabe o que aconteceu e existem vários vídeos que juntam esses momentos, o ator admite que, embora stressante, foi "estranhamente agradável" e "emocionante" o esforço para proteger um grande segredo em Hollywood.

[AVISO DE SPOILER]

Há menos de um mês em exibição nos cinemas e já o oitavo maior sucesso de sempre nas bilheteiras (sem contar com a inflação), "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" junta os três atores que interpretaram o super-herói no grande ecrã: Tobey Maguire, Andrew Garfied e Tom Holland.

No final de 2020, os fãs e a comunicação social ficaram convencidos que o próximo filme com Tom Holland (ainda sem título oficial na época) ia seguir a deixa do "multiverso" da aclamada animação "Homem-Aranha: No Universo Aranha" (2018) e trazer de volta os vilões e heróis dos anteriores "Homem-Aranha" depois das notícias de que Jamie Foxx ia regressar como Electro ("O Fantástico Homem-Aranha 2: O Poder de Electro") e Alfred Molina como o Dr. Octopus ("Homem-Aranha 2").

Tom Holland desmentiu categoricamente esses rumores em algumas entrevistas e Tobey Maguire estava protegido de perguntas incómodas por estar afastado de Hollywood, mas Andrew Maguire não foi poupado quando teve de promover dois filmes, "The Eyes of Tammy Faye" e o musical da Netflix "tick, tick... BOOM!".

O protagonista dos dois "O Fantástico Homem-Aranha" mentiu sobre o que parecia óbvio, jurou que não entrava e até reconheceu que seria uma ideia engraçada voltar ao papel, mas ninguém tinha falado com ele.

Mesmo depois de aparecerem online várias fotografias clandestinas, incluindo uma ao lado dos outros "irmãos" (rapidamente removidas por ordem do estúdio), disse que eram photoshop numa entrevista que se tornou viral a Jimmy Fallon em setembro e acrescentou o pormenor "artístico" de que estava disponível para participar se a Sony e a Marvel ainda o quisesse contactar "nesta fase tão, tão tardia, do campeonato".

"Foi stressante, não vou mentir. Foi bastante stressante, mas também estranhamente agradável", reconheceu o ator sobre essas entrevistas ao The Wrap.

Garfield reconheceu que não gosta de mentir e nem sequer é um bom mentiroso, mas comparou a experiência "muito divertida" com jornalistas e fãs a uma versão gigantesca de um jogo conhecido em Portugal como "Máfia", em que alguns dos jogadores são escolhidos para serem os mafiosos, mas têm de esconder a sua verdadeira identidade dos restantes.

Durante esse jogo, garante que se imaginou como um fã daquela personagem, "o que não é difícil", e fez a si mesmo perguntas como o que gostaria de saber sobre o filme, se preferia que lhe mentissem ou descobrir apenas quando estivesse no cinema.

A resposta foi clara: "Gostaria que o ator fizesse um trabalho incrivelmente bom para me convencer que ele não entrava. E depois queria ficar maluco no cinema quando o meu instinto fosse confirmado".

Apesar do stresse, o ator acrescentou que o jogo de mentir acabou por se revelar "emocionante" e estava tão empenhado que ficou chateado quando apareceram as fotografias. Quando o estúdio garantiu que iam controlar a situação, a reação foi 'OK, vou continuar a negar'.

"Estava feliz por fazer isso, mas foi muito trabalho da parte de todos. Obviamente, deu às pessoas uma grande emoção nos cinemas e o que se pode querer mais da experiência do cinema do que uma emoção? [risos] Tem sido uma experiência única jogar esse jogo gigantesco da 'Máfia' com todos os fãs do Homem-Aranha no mundo. Isso tem sido incrivelmente divertido", concluiu.

Trailer "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".