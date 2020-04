Esta terça-feira (28), os donos das salas de cinema defenderam o futuro do seu negócio após ser anunciado que o filme de animação "Trolls: Tour Mundial", lançado nas plataformas digitais, rendeu cerca de 100 milhões de dólares nos primeiros 19 dias em video-on-demand.

A sequela do filme de 2016 foi lançada pela Universal Pictures nos sistemas de streaming e plataformas como a Apple TV, por 19,99 dólares, após o cancelamento da sua exibição nos cinemas por causa da COVID-19 (noutros países, incluindo Portugal, está prevista a estreia nos cinemas no final do verão).

Logo após o lançamento no fim de semana da Páscoa, a Universal afirmou que "Trolls: Tour Mundial" tinha registado um recorde impressionante, sem apresentar números.

Mas esta terça-feira (29), o Wall Street Journal informou que arrecadara 95 milhões com quase cinco milhões de clientes domésticos em três semanas, citando "uma pessoa familiarizada com o tema".

De acordo com o relatório, "o seu desempenho convenceu os executivos da Universal de que as estreias digitais podem ser uma estratégia vencedora e podem diminuir o papel dos cinemas, mesmo após a pandemia".