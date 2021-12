A estreia de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" encheu os cinemas portugueses como não acontecia desde 2019: foram 208.516 espectadores que o viram até domingo (o número inclui as sessões especiais de quarta-feira à noite), segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

O número praticamente duplica o recorde de estreia desde que começou a pandemia, que pertencia desde o início de outubro a "007: Sem Tempo Para Morrer", com 114.623 espectadores.

Tal como aconteceu nos EUA, onde se tornou a terceira melhor estreia de sempre, o impacto do terceiro filme com Tom Holland supera a pandemia num outro ranking: tornou-se a sétima melhor estreia de sempre nos cinemas portugueses desde 2004, quando os dados de bilheteira passaram a ser divulgados pelo ICA (o campeão continua a ser "Vingadores: Endgame", visto por 287.189 espectadores entre 24 e 28 de abril de 2019).

Todos os outros 39 filmes no ranking dos mais vistos nos cinemas em Portugal do ICA somados não chegaram aos 63 mil espectadores.

A grande distância, a animação "Cantar!" foi o segundo filme mais visto em Portugal, com 13.284 espectadores (e 77.694 desde a estreia). Depois surge outra animação, "Encanto", com 12.163 (e 104.089 acumulado), e "Casa Gucci", com 7.770 (visto até agora por 98.588).

Apesar dos bons números acumulados nos primeiros quatro lugares no TOP, os cinemas ressentem-se da falta de afluência para muitos outros filmes.

Entre as desilusões estão a estreia de "Clifford - O Cão Vermelho" (6.605 espectadores) e os totais até ao momento de "Não Olhem Para Cima (17.410), "West Side Story" (14.979), "Resident Evil: Raccoon City" (12.394), "Mães Paralelas" (18.195) e mesmo "Caça-Fantasmas: O Legado" (41.231).