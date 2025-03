Promovida pela associação Coletivo Artístico 7350, a mostra, intitulada “Silêncio, que se vai ‘ouver’ o Fado!”, vai decorrer entre os dias 14 e 30 deste mês.

Em declarações à agência Lusa, o diretor artístico da entidade organizadora, Luís Eduardo Graça, explicou que o objetivo da iniciativa “passa por continuar a descentralizar” os eventos cinematográficos, no sentido de “dar a oportunidade a quem reside no interior de ver cinema português”.

O evento, segundo os promotores, inclui seis sessões de longas-metragens, precedidas por uma abertura musical protagonizada por artistas locais.

O objetivo é apresentar uma retrospetiva do percurso do fado no cinema, “destacando a riqueza cultural e emocional” deste estilo musical, classificado Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

No decorrer da mostra, vão ser exibidas obras como “Capas Negras”, “A Severa”, “Rosa de Alfama”, “O Fado da Bia”, entre outras.

A edição deste ano da Ronca - Mostra de Cinema de Elvas será também composta por cerca de 30 curtas-metragens, que vão ser exibidas em seis sessões.

Segundo Luís Eduardo Graça, os filmes vão ser exibidos “em diversos horários”, no Auditório São Mateus, às sextas-feiras, sábados e domingos.

O evento constituir “um fator diferenciador no mercado de festivais e mostras de cinema em Portugal, porque estudamos a banda sonora e a relação com ela no filme”, disse.

A organização destacou ainda que “um dos pontos altos” desta edição será uma sessão de ‘curtas’ musicadas ao vivo, a cargo de Joaquim Ferreira e Paulo Cachinhos, que vão sonorizar uma das primeiras obras cinematográficas sobre o fado, inspirada na icónica pintura de José Malhoa, no dia 22, pelas 17:00, no Auditório São Mateus

Na mesma sessão, será também apresentado um documentário de Pedro Senna Nunes, de ‘curtas’ musicadas.

O certame inclui ainda exposições, uma de fotografia, da autoria de Frederico Corado, patente ao público no Auditório São Mateus, e outra de objetos de Amália Rodrigues, que também vai poder ser visitada no Auditório São Mateus e igualmente no Centro Artístico Elvense.

A mostra cinematográfica integra ainda uma exposição de desenhos, gravuras e pinturas relacionados com o cinema e o Alentejo, da autoria de Mafalda Salgueiro, na Casa da Cultura de Elvas.

Três conversas sobre a temática do fado, cinema e acerca de como atrair para a região a produção de filmagens cinematográficas são outra das vertentes do programa, agendadas para os dias 15, 22 e 29 de março, no Centro Artístico Elvense.

Por último, o evento apresenta três festas temáticas (14, 21 e 28 de março), no Hotel São João de Deus, pelas 21h30.