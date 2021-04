A 14.ª Festa do Cinema Italiano realiza-se a partir de 2 de novembro, em várias cidades portuguesas, anunciou hoje a organização.

A programação do certame será anunciada em breve, acrescentou.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso, com o apoio da Embaixada de Itália, do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Itália, do Luce Cinecittà e da Câmara Municipal de Lisboa.