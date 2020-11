A Festa do Cinema Italiano apresenta-se este ano pela primeira vez em Cabo Verde, entre 30 de novembro e 3 de dezembro, com uma programação que inclui algumas da obras italianas consideradas mais interessantes da última temporada.

O evento, que vai na sua 13.ª edição, irá decorrer no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, ilha de Santiago, anunciou hoje a organização daquele que é o principal evento dedicado ao cinema italiano nos países lusófonos.

O filme de abertura será “Manual de Sobrevivência para Pais” (“Figli”), de Giuseppe Bonito, uma comédia sobre a dificuldade de um casal em aguentar o stress e as dificuldades que um bebé acarreta.

No dia 1 de dezembro, a festa dedica uma sessão à arte italiana, com a exibição do filme “Michelangelo – Infinito”, de Emanuele Imbucci, o primeiro filme de arte sobre o génio do Renascimento Michelangelo Buonarroti.

A 2 de dezembro chega mais uma comédia italiana, “Mulher e Marido”, de Simone Godano, que conta a história de um casal em crise que, após uma experiência científica, troca de corpo. Contudo, essa circunstância vai ajudá-los a reavaliar a própria forma de estar na relação.

A encerrar a programação, a festa transmite “Bangla”, de Phaim Bhuiyan, uma primeira obra “divertida e encantadora sobre integração e identidade”, uma comédia que foi um dos maiores sucessos do cinema italiano, elogiado tanto pelo público quanto pela crítica, segundo a organização.

Todas as sessões são às 18:30, com legendas em português e entrada gratuita.

“Estamos muito felizes em chegar a Cabo Verde com o nosso festival, um evento que já é conhecido pelo público de Angola, Moçambique, Brasil e Portugal. Trazemos uma programação reduzida mas interessante que esperamos que possa divertir os espetadores da cidade da Praia. A nossa intenção, assim como foi feito em outros países, é crescer também em Cabo Verde para que nos próximos anos, a Festa torne-se um evento fixo na programação cultural desta cidade”, afirmou Adriano Smaldone, programador da Festa do Cinema Italiano.

O responsável destacou que a cinematografia italiana tem “uma grande história” e “muitas potencialidades de chegar a uma plateia ampla e internacional”, manifestando-se convicto de que “estes filmes vão ao encontro dos gostos do público local, que ficará surpreendido em conhecer e descobrir um cinema que raramente chega a Cabo Verde”.

A Festa do Cinema Italiano é organizada pela Associação Il Sorpasso com o fundamental contributo do Palácio da Cultura Ildo Lobo, do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

Entre as instituições que apoiam este evento, contam-se o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros, a Embaixada de Itália e o Instituto Italiano de Cultura em Lisboa, que colaborou com este evento por ocasião da entrada de Itália como país colaborador da CPLP, a Embaixada da Itália em Dakar, o Consulado Italiano de Praia e o Istituto Luce Cinecittà.