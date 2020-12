O CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela nomeou três filmes candidatos ao 7.º Award GFN, organizado por uma rede mundial de 40 festivais de cinema de ambiente, foi hoje (18) anunciado.

A direção do CineEco refere em comunicado enviado à agência Lusa que nomeou os filmes “A Alma de um Ciclista”, “Vi(r)agens” e “Todo o tempo do mundo”.

O 7.º Award GFN é “um importante prémio” organizado anualmente pela Green Film Network (GFN), uma rede de 40 festivais de cinema de ambiente de todo o mundo, que este ano decorre ‘online’, depois de em anos anteriores ter sido organizado fisicamente pelos festivais de Paris (França), Saragoça (Espanha), Republica Dominicana, São Francisco (Estados Unidos da América), Toronto (Canadá) e CineEco de Seia (Portugal).

Segundo a direção do CineEco, o evento atribui “uma espécie de Óscares para os melhores filmes de temática ambiental”.

Para melhor longa-metragem, o festival de Seia, no distrito da Guarda, nomeou “A Alma de um Ciclista”, de Nuno Tavares, que venceu o prémio de melhor longa de língua portuguesa na 26.ª edição do CineEco, que decorreu em outubro.

“O filme segue um grupo de ciclistas ‘clássicos’ descobrindo valores que se vão perdendo na sociedade moderna, como a importância da amizade, da ecologia, da valorização do antigo, da rejeição ao consumismo e outras premissas”, é explicado.

Para melhor curta-metragem, a nomeação do CineEco recaiu em “Vi(r)agens”, de Patrícia Pedrosa, vencedora do prémio curta metragem em língua portuguesa da última edição do festival.

“Esta curta retrata histórias de resiliência e ativismo climático, em Portugal e Moçambique. A simplicidade do quotidiano de cada protagonista revela ligações, dependências, viagens e viragens no curso das vidas que se vão conhecendo”, explica a fonte.

Por fim, a direção do mesmo festival de cinema ambiental indicou “Todo o tempo do mundo” (“All the Time in the World”, em inglês), da realizadora canadiana Suzanne Crocker, para filme da década.

Segundo a nota, este documentário, que foi vencedor do Prémio Antropologia Ambiental e Grande Prémio da Juventude do CineEco 2015, “retrata a experiência radical de uma família, um casal com três filhos, que viveu nove meses numa cabana na mata gelada do norte do Canadá, sem eletricidade, água corrente, comunicações e relógios”.

Um total de 31 filmes competem nas categorias de melhor curta-metragem e melhor longa-metragem internacional, e 13 concorrem a melhor longa-metragem da década.

“Ao todo, há 19 festivais da GFN, a mais importante rede de festivais de cinema ambiental do mundo, a participar com os seus filmes selecionados para estas três categorias”, indica a fonte.

A cerimónia de entrega de prémios do 7.º Award GFN, agendada para o dia 16 de fevereiro de 2021, será apresentada virtualmente no ‘site’ da plataforma GFN.

O CineEco é o único festival de cinema em Portugal dedicado à temática ambiental, no seu sentido mais abrangente, que se realiza em Seia, anualmente em outubro e de forma ininterrupta, desde 1995, por iniciativa do município local.