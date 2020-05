A realização do Festival de Veneza em setembro é um sinal "positivo" para o mundo do cinema após um ano sombrio por causa da COVID-19, marcado por salas fechadas, rodagens paradas e festivais cancelados.

A situação extraordinária, inimaginável, de um vírus que paralisa o mundo com milhares de mortes, obrigou grandes produções a adiar as suas filmagens e importantes festivais a cancelar as suas edições para 2020, entre eles o grande rival de Veneza, Cannes, na França, que seria realizado em maio.

Apesar disso, os organizadores do festival veneziano e em particular o diretor da Mostra, o crítico de cinema italiano Alberto Barbera, confirmaram que a 77ª edição realizar-se-á de 2 a 12 de setembro.

Menos filmes

Barbera, que por enquanto não quer fazer declarações, reiterou em várias ocasiões que descartava que o prestigiado evento ocorresse online, para um espectador virtual.