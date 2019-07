Este ano, o MOTELX irá ainda assinalar os quarenta anos da estreia de "Alien - O oitavo passageiro" (1979), de Ridley Scott, com exibição de uma cópia restaurada e em 4K, ao qual acrescenta ainda o documentário "Memory: The Origins of Alien", de Alexandre Philippe.

Será ainda estreado "The Golden Glove", do realizador alemão Fatih Akin, exibido no festival de Berlim.

Da produção portuguesa, destaque para a estreia da longa-metragem de terror "Faz-me Companhia", de Gonçalo Almeida, autor da 'curta' "Thursday Night", premiada em 2017 no festival, e exibida no ano seguinte em Sundance (EUA).

A competição de curtas-metragens este ano contará com dez filmes e o vencedor ficará nomeado para o prémio europeu Méliès d’Or.

Haverá ainda uma sessão de 'curtas' portuguesas programada e apresentada pelo realizador João Pedro Rodrigues.

Este ano, o MOTELX voltará a programar para os mais novos - na secção "Lobo Mau" - e contará, nos eventos paralelos, com o lançamento do livro de banda desenhada "Profondo Nero", da série Dylan Dog, com argumento de Dario Argento, e "As Histórias do Rei Amarelo", de Robert W. Chambers

A programação completa será revelada no começo de setembro.