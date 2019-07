Um dos destaques, hoje anunciado, é uma retrospetiva com filmes que integraram a secção "Panorama", criada há 40 anos no Festival de Cinema de Berlim e que o Queer considera ser "uma das mais ousadas e inspiradoras montras de cinema não alinhado (incluindo o cinema queer) na Europa".

A secção "Queer Focus" terá como mote a "ecosexualidade como nova identidade sexual e a Natureza como amante em vez de mãe", num "manifesto ecosexual" assinado por Annie Sprinkle, ex-atriz porno feminista, e Beth Stephens, professora e ativista ambiental.

É no Queer Lisboa que o realizador português Vicente Alves do Ó fará a antestreia do filme "Golpe de Sol" focado em quatro personagens numa casa isolada no campo, à volta de uma piscina. O elenco integra Ricardo Pereira, Nuno Pardal, Oceana Basílio e Ricardo Barbosa.

Nesta edição, a organização faz ainda referência a uma conversa, com o apoio da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, sobre "o papel que os governos devem ter na defesa dos direitos e na inclusão e paridade social das pessoas transgénero e intersexo".

A programação completa do Queer Lisboa será revelada a 10 de setembro.