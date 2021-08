O filme "Diários de Otsoga", de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, vai participar no festival internacional de cinema de Karlovy Vary, na República Checa, que decorre entre 20 e 28 de agosto, anunciou a organização na sexta-feira.

O filme integra a secção Horizontes do festival checo, que vai para a sua 55.ª edição, na qual será homenageado o ator, produtor e realizador Ethan Hawke.

Na mesma secção, não competitiva, encontram-se obras como "Ahad's Knee", de Nadav Lapid, "Babi Yar, Context", de Sergei Loznitsa, "Between Two Worlds", de Emmanuel Carrère, e "O Marinheiro das Montanhas", do brasileiro Karim Aïnouz, entre muitas outras.

O filme de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes foi rodado em 2020 já em plena pandemia, com os atores Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro e toda a equipa técnica confinada numa casa, com jardim e piscina.

O argumento é de Mariana Ricardo, Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, e todos eles - incluindo também outros elementos da produção - entram no filme, discutindo e construindo coletivamente a narrativa à medida que ela foi feita.

O detalhe está na manipulação da lógica temporal, em "cronologia invertida", como explica Miguel Gomes no decurso do filme. O que aparenta ser uma história de quatro amigos, que decidem construir um borboletário no jardim da casa onde estão fechados, é afinal um filme sobre a construção de um filme.

Depois de Cannes, "Diários de Otsoga", que teve estreia comercial em França no mês passado, integrou o Festival de Curtas de Vila do Conde e estrear-se-á nos cinemas portugueses em 19 de agosto.

"Diários de Otsoga" é o primeiro filme coassinado pelo realizador português Miguel Gomes e pela cineasta francesa Maureen Fazendeiro.