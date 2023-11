O projeto do documentário “As noites ainda cheiram a pólvora”, do moçambicano Inadelso Cossa, vai receber financiamento para produção de um fundo alemão, no âmbito festival de cinema de Berlim de 2024, revelou hoje a Berlinale.

O filme vai receber 25.000 euros de financiamento para produção, através do Fundo Mundial de Cinema, criado pelo governo alemão, em parceria com o festival de cinema.

Inadelso Cossa, que já tinha participado no programa de talentos do festival de Berlim em 2015, recebe financiamento para um projeto documental que tem como base o impacto da Guerra Civil em Moçambique.

“As noites ainda cheiram a pólvora” é um “ensaio fílmico para questionar, sarar e documentar as feridas e traumas que a Guerra Civil deixou em Moçambique, do ponto de vista das pessoas que sobreviveram, uma jornada pessoal que se cruza com a história do país”, lê-se na sinopse na página oficial da Berlinale.

“As noites ainda cheiram a pólvora” é uma coprodução entre Moçambique, Alemanha, França, Noruega, Países Baixos e Portugal e em 2021 o projeto já tinha sido selecionado para o programa “Final Cut” do Festival de Cinema de Veneza.

De acordo com o festival de Berlim, o Fundo Mundial de Cinema tem 360.000 euros disponíveis para financiar a produção e a distribuição de 14 projetos cinematográficos.

Além do projeto de Inadelso Cossa, o fundo atribuirá ainda 30.000 euros para apoio à distribuição na Europa do filme “Eureka”, do argentino Lisandro Alonso, que conta com coprodução portuguesa pela Rosa Filmes e com a atriz Luísa Cruz no elenco.

O 74.º Festival de Cinema de Berlim está previsto de 15 a 25 de fevereiro de 2024.