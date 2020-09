O filme de ficção "Salgueiro Maia - O implicado", do realizador Sérgio Graciano, sobre um dos capitães que protagonizaram a revolução de Abril de 1974, terá estreia nos cinemas a 15 de abril, revelou hoje a Cinemundo.

Apresentado como "o primeiro retrato, a projetar no grande ecrã, daquele que é considerado o herói e o símbolo mais puro do 25 de Abril de 1974", o filme é encabeçado pelo ator Tomás Alves no papel de Salgueiro Maia.

A estreia do filme chegou a estar anunciada para outubro deste ano, mas foi adiada para 2021, até porque a pandemia da covid-19 alterou o calendário dos planos de rodagem.

Num dos dias de filmagem em junho, Sérgio Graciano admitiu à agência Lusa o “orgulho enorme” em poder retratar a vida “de um dos grande heróis da História de Portugal”, considerando, no entanto, que a homenagem já devia ter sido feita e “peca por tardia”.

Apesar de considerar que “faz sempre sentido dar muito valor à liberdade”, Sérgio Graciano observou que “agora mais que nunca”, pelo facto de se atravessar uma pandemia e de as pessoas terem ficado confinadas e de quarentena em casa.

O argumento é de João Lacerda de Matos a partir de uma biografia assinada por António de Sousa Duarte sobre o 'capitão de Abril'.

Além de Tomás Alves, o elenco do filme contará, entre outros, com Tiago Teotónio Pereira, Filipa Areosa e Gabriela Barros.