"Uncut Gems", com Adam Sandler, e "O Farol", com Robert Pattinson, lideram a corrida aos Independent Spirit Awards, com cinco nomeações cada, no início não oficial da temporada anual dos prémios de Hollywood.

Para se qualificarem nos Independent Spirit Awards, os filmes têm de cumprir vários critérios, incluindo não custarem mais de 22,5 milhões de dólares e terem um "significativo conteúdo americano" ou cidadãos americanos ou residentes permanentes em duas das três posições criativas de realizador, produtor e argumentista.

Embora os grandes lançamentos de estúdios não sejam elegíveis, como acontece este ano com "O Irlandês", de Martin Scorsese, ou "Joker", de Todd Phillips,este prémio é visto como um forte indicador dos filmes independentes que podem eventualmente entrar disputa dos Óscares: nos anos mais recentes, as escolhas dos dois prémios coincidiram com "12 Anos Escravo", "Birdman", "O Caso Spotlight" e "Moonlight".