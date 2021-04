Pouco ortodoxa, a cerimónia dos Óscares deste ano foi realizada numa grandiosa estação de comboios de Los Angeles, a Union Station, em vez do tradicional Dolby Theatre, com o objetivo de cumprir os protocolos impostos devido à pandemia de COVID-19. As estrelas de Hollywood juntaram-se pela primeira vez em mais de um ano.

Mas além de ter caído mais de metade nas audiências, alcançando um novo mínimo de 9,85 milhões de telespectadores nos EUA, as críticas à transmissão televisiva foram mistas, com muitos a reclamar a falta de humor e das apresentações musicais que costumam fazer parte do evento.

Um dos que espectadores começou por ser Arnold Schwarzenegger, mas não ficou até ao fim da cerimónia.

"Apenas vi um terço. Nem posso dizer se ganhei. Ganhei alguma coisa ontem?", perguntou a lenda do cinema a Jimmy Kimmel na segunda-feira à noite.

Após o apresentador o informar que, "estranhamente", tinha recebido a estatueta de Melhor Atriz Secundária, Schwarzenegger explicou o que se passou.

"A razão para só ter visto um terço é que foi tão aborrecida. Sem tu como anfitrião, davas vida àquilo, ficava viciado contigo como anfitrião dos Óscares", revelou, recordando as cerimónias de 2017 e 2018.

"Basicamente, desliguei. Não podia continuar a ver porque havia tanto talento em palco, mas foi tão aborrecido. Como é que conseguiram tornar tão aborrecido com todo aquele talento?", perguntou.

"Da próxima vez talvez seja melhor levarem para Muscle Beach e fazerem os Óscares em Muscle Beach", brincou, referindo à praia em Santa Mónica onde se deu o "boom" do fitness nos EUA há mais de 80 anos.

