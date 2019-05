A carreira de Gael García Bernal sempre foi ao encontro do Festival de Cannes, onde estreou como ator em "Amor Cão". Este ano, regressa como único realizador mexicano selecionado no concurso, com "Chicuarotes", o seu segundo filme.

O seu primeiro papel em 2000 também coincidiu com a estreia em Cannes do realizador Alejandro González Iñárritu, que se tornou um gigante do cinema e presidente este ano do júri do Festival.

Iñárritu assistiu na segunda-feira à projeção fora de competição de "Chicuarotes", ao lado do ator Diego Luna, sócio de García Bernal na sua nova produtora, "La corriente del Golfo".

Em "Chicuarotes", García Bernal, de 40 anos, mergulha nas raízes da violência juvenil do México. Cagalera e Moloteco, dois adolescentes de San Gregorio Atlapulco, ao sul da capital, vivem desesperados para sair da pobreza e agarrar-se a uma esperança de futuro, o que para eles significa dar um golpe e fugir da terra onde vivem.

De onde vem o nome do seu filme?

Chicuarotes é um gentílico. É a forma como se chamam as pessoas de San Gregorio de Atlapulco. Vem de uma pimenta endémica do local que é muito resiliente, muito dura e muito picante. São chamadas assim porque reflete seu caráter.