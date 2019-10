Gary Glitter não vai lucrar por causa de "Joker" utilizar a sua icónica canção "Rock and Roll Part II", avançou o jornal The New York Times.

O artista britânico, um dos nomes mais populares do glam rock britânico da década de 70, agora com 75 anos e condenado por crimes de pedofilia em 2015, "não tem direito nem lhe pagamos royalties", explicou um representante da Snapper Music, a detentora dos direitos.

A Universal Music Publishing Group já declarara o mesmo anteriormente num comunicado ao Los Angeles Times, salientando que os direitos das canções pertenciam ao grupo e outras entidades, não havendo direito ao pagamento de royalties ou outros dividendos.

A canção de Glitter é utilizada numa sequência em que o Joker dança ao som do tema enquanto desce uma longa escadaria.