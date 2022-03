A iniciativa promovida pela Rede Cultura 2027, que suporta a candidatura, tem como objetivo “descobrir o que não é conhecido e colocar nas luzes o que está no anonimato”, divulgou na sexta-feira a organização, que avança como novidade para esta segunda edição do concurso a possibilidade de participação de alunos das universidades seniores.

O ensino público e privado da Rede Cultura 2027 significa mais de 117 mil alunos, aos quais se juntam agora os seniores: todos eles são destinatários deste desafio, que procura incentivar a produção de pequenos filmes, até três minutos, sobre “pessoas que inspiram (‘influencers’ de escola, rua ou bairro), lugares de que essas pessoas gostam especialmente (o património do município eleito pelas pessoas) e a música que os apaixona (criação musical original para banda sonora do filme)”.

Na primeira edição de “Gentes e lugares”, em 2021, participaram 77 turmas de 47 escolas, produzindo mais de centena e meia de filmes.

“Depois desta edição, temos uma expectativa muito elevada! O concurso visa, primeiro, dar a conhecer gentes e lugares que estão escondidos. Depois, pretende revelar um conhecimento mais aprofundado deste território e promover o encontro através do cinema, em especial do cinema documental", adianta Paulo Lameiro, coordenador da Rede Cultura 2027, citado no comunicado divulgado.

O concurso é aberto a alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário, superior e ensino sénior. A partir do tema "A Cultura em concurso para crianças, jovens e seniores da Rede Cultura 2027", até 06 de maio decorrem as pré-eliminatórias, estando a cerimónia de atribuição de prémios agendada para o dia 1 de junho, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.