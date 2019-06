Sinais dos tempos: após vários fracassos de bilheteira, George Clooney também vai trabalhar pela primeira vez com a Netflix.

A plataforma de streaming anunciou esta segunda-feira que o vencedor de dois Óscares será a estrela e realizador de um projeto baseado no livro "Good Morning, Midnight", de Lily Brooks-Dalton. A rodagem vai começar já em outubro.

Adaptada por Mark L. Smith ("The Revenant"), a história passa-se num futuro pós-apocalíptico em que um cientista solitário no Ártico (Clooney) procura estabelecer contacto com a tripulação da nave espacial Aether, que está a tentar regressar à Terra.

O livro foi publicado em 2016 e foi considerado um dos melhores desse ano por vários organismos, incluindo o Chicago Review of Books.

Esta será a primeira colaboração com a Netflix de George Clooney, que recentemente co-realizou e foi um dos atores da minissérie "Catch 22" para a Hulu.

Após "Os Descendentes" (2011) e de "Gravidade" (2013), a estrela só juntou fracassos comerciais: como ator em "Tomorrowland - Terra do Amanhã" (2015, Brad Bird), "Salve, César!" (2016, irmãos Coen) e "Money Monster" (2016, Jodie Foster), como ator e realizador em "The Monuments Men - Os Caçadores de Tesouros" (2014) e só como realizador em "Suburbicon" (2017).