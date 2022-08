O panda desajeitado e com apetite insaciável que se torna mestre das artes marciais tem luz verde oficial para regressar aos cinemas.

O quarto filme de animação "O Panda do Kung Fu" dos estúdios DreamWorks e Universal recebeu 8 de março de 2024 como a data de estreia.

Embora não tenha sido anunciado, Jack Black deverá ser a voz na versão original do panda Po: além dos três de 2008, 2011 e 2016, e várias curtas, o ator regressou à personagem na série “Kung Fu Panda: The Dragon Knight", lançada em julho pela Netflix.

Outros atores dos três primeiros filmes foram Rita Ora, Seth Rogen e James Hong.

Desde a estreia do primeiro filme em 2008, a saga gerou mais de 1,8 mil milhões de dólares só nos cinemas a nível mundial, além curtas-metragens, jogos de vídeo, atrações em parques temáticos e as séries “Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness” e “Kung Fu Panda: The Paws of Destiny".