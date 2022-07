É aproveitar enquanto estão em exibição: dentro de um mês acabam as estreias dos grandes filmes de Hollywood para encher as salas de cinema.

Primeiro, as boas notícias: graças aos sucessos de filmes como "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", "Top Gun: Maverick", "Mundo Jurássico: Domínio", "Elvis" e "Mínimos 2: Ascensão de Gru", Hollywood e os cinemas parecem estar a recuperar consistentemente após dois anos de COVID-19, tanto nos EUA como no mercado internacional.

As dúvidas que existiam foram tiradas por "Elvis", que trouxe de volta às salas os espectadores mais velhos, e "Mínimos 2", que atraiu as famílias, públicos que alguns analistas diziam estar perdidos definitivamente para o mercado de streaming.

"Ainda estamos em modo de recuperação da pandemia e não de volta às receitas e afluência pré-pandemia, mas os resultados de bilheteira este verão são significativamente melhor do que esperávamos", revelou um executivo de Hollywood à revista The Hollywood Reporter.

No balanço, as receitas de bilheteira americanos de 2022 estão 250% acima de 2021, ainda que 32% em relação a 2019, mas para os filmes de verão, a diferença entre os três anos é de 15%.

"Esta é uma reviravolta notável de onde as coisas estavam há um e dois anos. Embora hesite em dizer que todos os públicos voltaram, a linha de tendência está a aproximar-se do ponto em que a maioria está disposta a fazê-lo", indicou à mesma revista Shawn Robbins, analista das bilheteiras do Boxoffice Pro.

Os espectadores confirmaram que estão disponíveis para regressar em massa aos cinemas... desde que exista oferta e variedade, o que deverá continuar a acontecer com as estreias de "Thor: Amor e Trovão" (esta semana), "Nope" (o novo filme de terror de Jordan Peele, dia 22 nos EUA, 18 de agosto em Portugal) e a animação "DC Liga dos Super Pets" (28 de julho).

Agora, as más notícias, nomeadamente para os gerentes dos cinemas, cortesia de outro executivo dos estúdios: "Publicamente, existe muita festa sobre a recuperação das bilheteiras. Em privado, existe imensa preocupação com a futura falta de produto".

Após a estreia a 4 de agosto de "Bullet Train - Comboio Bala", um filme de ação com Brad Pitt, Hollywood deixa de ter filmes com potencial para atrair multidões aos cinemas durante nove longas semanas.

Só com a chegada a 14 de outubro de de "Halloween Ends", a conclusão da trilogia de terror com Jamie Lee Curtis, é que deverá recomeçar a recuperação do mercado.

Na semana a seguir, será a ver do filme de super-heróis "Black Adam" com Dwayne Johnsoon e da comédia romântica "Bilhete para o Paraíso", com Julia Roberts e George Clooney.

Depois será preciso esperar pelo Universo Cinematográfico Marvel com "Black Panther: Wakanda Forever" (11 de novembro), a animação da Disney "Strange World" (a 23), "Avatar: O Caminho da Água" (16 de dezembro), as sequelas de "Shazam!" e "O Gato das Botas" (ambas a 21), e "Babylon" (25), com Brad Pitt e Margot Robbie.

"Top Gun" e "Mínimos 2" foram os últimos filmes adiados de 2020 que finalmente chegaram ao cinema. Só em 2023 o calendário de estreias dos filmes se irá parecer mais com a normalidade da pré-pandemia.