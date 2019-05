Não para de crescer o número de estúdios de Hollywood que ameaçam deixar de produzir filmes e séries na Geórgia caso a polémica lei antiaborto entre em vigor.

Além da Geórgia, outros sete estados do sul, incluindo o Alabama, o Missouri e a Louisiana, adotaram legislações similares. O objetivo final de círculos conservadores é a revogação da histórica decisão de 1973 do Supremo Tribunal dos EUA no caso Roe contra Wade, que legalizou o aborto em todo o país.

A Geórgia está numa situação diferente: conhecido como a "Hollywood do Sul", o estado tornou-se o terceiro maior centro de produção do país na última década graças aos incentivos fiscais de até 30% - entre os mais generosos do mundo - que oferece às produtoras de cinema e televisão.

Muito está em causa: 455 produções estiveram no estado apenas no ano passado e 92.000 postos de trabalho estavam relacionados com a indústria, com um impacto económico de nove mil milhões de dólares.