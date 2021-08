Quando, no final de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" todo o mundo ficou a saber que o Homem-Aranha era afinal o estudante Peter Parker, a situação parecia não ter volta atrás. A solução é contactar o feiticeiro Dr. Estranho, o Mestre das Artes Místicas, para tentar que essa informação seja apagada da cabeça das pessoas, só que um tal feitiço é muito perigoso e parece abrir a porta a realidades inesperadas, nomeadamente ao multiverso. Com tudo em seu redor a desagregar-se, Peter vai ernfrentar inimigos novos, de uma realidade que não é a sua.

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" é o terceiro filme protagonizado pelo super-herói aracnídeo protagonizado por Tom Holland e realizado por Jon Watts. Já era sabido que, após as séries "WandaVision", "Loki" e "E Se...", seria neste filme que o conceito de multiverso, feito de realidades paralelas, ia entrar em pleno no Universo Cinematográfico Marvel. Neste caso, para delírio dos fãs, seria com a introdução de de outras encarnações do Homem-Aranha no cinema, havendo muitos rumores de que Tobey Maguire e Andrew Garfield poderão retomar os seus papéis, o que tem promovido uma intensa especulação e discussão na internet.

O trailer não vai tão longe, mas confirma já o regresso de Alfred Molina como Dr. Octopus (de "Homem-Aranha 2", de 2004) e a voz e presença de Willem Dafoe como Harry Osborn/Green Goblin (do fundador "Homem-Aranha", de 2002). Essa primeira trilogia de filmes, fundamental no lançamento da moda de super-heróis no cinema que hoje vivemos, foi realizada por Sam Raimi, que assina o filme seguinte do MCU, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", com estreia agendada para março de 2022. Jamie Foxx também já confirmou que está presente no filme como o vilão Electro, que interpretara em "O Fantástico Homem-Aranha 2: O Poder de Electro", de 2014, dando gás à teoria de que Maguire e Garfield vão mesmo aparecer.

"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" recupera o principal elenco dos filmes anteriores, nomeadamente Zendaya como MJ, Marisa Tomey como Tia May, Jacob Batalon como Ned Leeds e Jon Favreau como Harold "Happy" Hogan, além de Benedict Cumberbatch como Dr. Estranho e Benedict Wong como Wong, que veremos já de volta ao MCU na próxima semana em "Shang Chi e a Lenda dos Dez Anéis".

A estreia de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" está agendada para 16 de dezembro.

Veja o trailer: