Kevin Spacey tem um novo projeto para o cinema, confirmou a revista especializada Variety.

O ator vai participar no ´thriller' "Control", uma produção independente britânica.

É o primeiro papel após um júri o ter ilibado em outubro num julgamento civil de 40 milhões de dólares da acusação de tentativa de abuso sexual feita pelo ator Anthony Rapp, alegadamente ocorrida em 1986, quando inha 14 anos, e duas semanas após ter sido acusado formalmente de mais sete crimes de agressão sexual no Reino Unido.

O projeto é semelhante ao de Kiefer Sutherland no filme de culto "Cabine Telefónica": a sua (grande) presença apenas se vai fazer sentir pela voz.

Escrito e realizado por Gene Fallaize, a história centra-se numa ministra britânica que tem um caso tórrido com o Primeiro-Ministro e que, enquanto volta uma noite para casa, vê o seu carro autónomo sequestrado remotamente por alguém que conhece o seu segredo e quer vingar-se. A voz de Spacey vai fazer-se ouvir quando o carro avança desenfreadamente pelas ruas de Londres.

Após as acusações de Anthony Rapp no final de 2017, consequência do movimento #MeToo, Kevin Spacey foi visado em vários casos de agressão sexual e comportamento inapropriado nos EUA e Inglaterra.

Até então uma figura respeitada do cinema norte-americano e do teatro britânico, o ator vencedor de dois Óscares viu a carreira interrompida de forma abrupta: foi despedido da série "House of Cards", da plataforma Netflix, e retirado do filme "Todo o Dinheiro do Mundo", de Ridley Scott, com todas as cenas onde entrou a serem regravadas por Christopher Plummer. Outra oportunidades também se esfumaram.

Mais recentemente, começou a retomar a atividade em produções independentes, como "L'uomo che disegnò Dio", um filme italiano realizado por Franco Nero, e o 'thriller' norte-americano "Peter Five Eight", onde interpreta um assassino em série.

A partir de junho de 2023, deverá ir a julgamento em Londres durante três a quatro semanas pelas acusações relacionadas com agressões sexuais a três homens entre março de 2005 e abril de 2013, e a um homem entre 2001 e 2004.