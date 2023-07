A primeira semana nos cinemas portugueses acompanha a desilusão internacional nas bilheteiras do quinto filme "Indiana Jones", a despedida de Harrison Ford da sua icónica personagem.

"Indiana Jones e o Marcador do Destino" foi visto nos cinemas nacionais por 97.842 espectadores de 29 de junho e 5 de julho (101.034 com as sessões de pré-estreia), o suficiente para ser a terceira melhor estreia de 2023, segundo os dados divulgados pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

As boas notícias para a super produção da Disney ficam por aí: só conseguiu um 12.º lugar nas melhores estreias desde que começou a pandemia, um ranking liderado por "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", visto por 313.484 espectadores de 16 a 22 de dezembro de 2021.

E apesar de estar em 156 ecrãs, "O Marcador do Destino" só foi visto por mais 543 espectadores do que a estreia de "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo", que levou 97.299 a 98 salas entre 11 e 17 de agosto de 2022.

A perda do impacto comercial da saga ainda é maior quando se compara com a estreia portuguesa do muito criticado quarto filme, num mercado com menos salas: "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" arrastou 242.393 espectadores aos cinemas entre 22 e 28 de maio de 2008.

A estreia mundial de "O Marcador do Destino" no último fim de semana apenas conseguiu arrecadar 130 milhões de dólares nas bilheteiras, descrito como "um resultado desastroso para o fim de uma saga historicamente amada" pelo Deadline. Por comparação, "O Reino da Caveira de Cristal" teve uma estreia global de 272,1 milhões de dólares em 2008, um valor que cresceria muito mais se fosse atualizado pela inflação.

Estimando que o orçamento final com o marketing do quinto filme tenha ficado à volta dos 450 milhões, a respeitada publicação 'online' IndieWire descreveu os resultados da estreia como um "colapso total" da saga e um "choque".

Ajustados à inflação, todos os quatro filmes da saga arrecadaram mais de mil milhões nas bilheteiras a nível mundial, mas as estimativas para "O Marcador do Destino" ficam por uns medíocres 300 a 350 milhões de dólares.

A IndieWire não vê qualquer caminho para chegar ao lucro a não ser que surja "uma grande reviravolta", que prevê ser improvável já que o novo "Missão: Impossível" chega aos cinemas no dia 12 (em média, um filme precisa de arrecadar nas bilheteiras cerca de dobro do orçamento para o respetivo estúdio começar a ver o retorno do seu investimento).

Ranking das melhores estreias da "era da pandemia"

1. "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa"

313.484 espectadores de 16 a 22 de dezembro de 2021 (320.640 com sessões de pré-estreia)

2. "Velocidade Furiosa X"

283.350 espectadores de 18 a 24 de maio de 2023

3. "Avatar: O Caminho da Água"

262.181 espectadores de 15 a 21 de dezembro de 2022 (271.455 com sessões de pré-estreia)

4. "007: Sem Tempo Para Morrer"

186.026 espectadores de 30 de setembro a 6 de outubro de 2021

5. "Super Mario Bros. O Filme"

138.703 espectadores de 6 a 12 de abril de 2023

6. "Top Gun: Maverick"

136.790 espectadores de 26 de maio a 1 de junho de 2022 (145.893 com sessões de pré-estreia)

7. "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura"

136.412 espectadores de 5 a 11 de maio de 2022 (147.049 com sessões de pré-estreia)

8. "Black Panther: Wakanda para Sempre"

132.934 espectadores de 10 a 16 de novembro de 2022

9. "Thor: Amor e Trovão"

118.452 espectadores de 7 a 13 de julho de 2022 (127.783 com sessões de pré-estreia)

10. "Velocidade Furiosa 9"

118.034 espectadores de 24 a 30 de junho de 2021

11. "Mínimos 2: A Ascensão de Gru"

117.339 espectadores de 30 de junho a 6 de julho de 2022

12. "Indiana Jones e o Marcador do Destino"

97.842 espectadores de 29 de junho e 5 de julho de 2023 (101.034 com sessões de pré-estreia)

13. "Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo"

97.299 espectadores de 11 a 17 de agosto de 2022

14. "The Batman"

96.975 espectadores de 3 a 9 de março de 2022

15. "Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore"

96.744 espectadores de 7 a 13 de abril de 2022

16. "Uncharted"

95.086 espectadores de 17 a 23 de fevereiro de 2022