O revolucionário Álvaro Cunhal, símbolo do comunismo português e gigante político do século XX. É nada menos que uma figura maior que a vida, agora examinada pela câmara de João Botelho, num filme detetivesco, em que se exploram os primeiros anos da vida do histórico dirigente do Partido Comunista Português.

Pelo meio, são encenados excertos dos seus próprios livros com Margarida Vila-Nova, João Pedro Vaz, Gonçalo Norton, Luís Lima Barreto, João Barbosa, Hugo Mestre Amaro, Alexandra Sargento e Gustavo Vargas.

A sessão é este domingo, 1 de maio, às 21h30, no Cinema São Jorge.

Site oficial IndieLisboa.