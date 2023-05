Jon começa por ser uma bebé, sozinho, numa noite de tempestade. Depois, é uma criança adoptada e, depois, alguém que comete um crime depois de ser atacado. Jon acaba por conhecer uma guarda prisional e tornam-se um casal. Esta história, uma adaptação do mito de Édipo, tem um princípio e um fim que se tocam.

"The Adults", de Dustin Guy Defa, será apresentado no último dia da 20.ª edição do IndieLisboa, domingo, 7 de maio, às 21h30, na Culturgest.

Sítio oficial.