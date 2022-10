Tal como aconteceu nos festivais de cinema de Veneza e Toronto, Brendan Fraser voltou emocionar-se com a receção pública a "The Whale", o filme realizado por Darren Aronofsky que marca o seu regresso artístico após vários anos longe da ribalta em Hollywood e uma depressão e outras crises pessoais.

Como revelam vários vídeos partilhados nas redes sociais, o ator não conseguiu controlar as emoções e chorou no centro do palco durante a ovação de pé de cinco minutos que lhe dedicou o público do Festival de Cinema de Londres na terça-feira à noite, antes de se juntar com o realizador e o argumentista Samuel D. Hunter.

Atualmente com 53 anos, os analistas colocam-no como um fortíssimo candidato à estatueta de Melhor Ator pela interpretação de um homem de 270 quilos confinado a uma cadeira de rodas e as suas tentativas de restabelecer a relação com a sua filha de 17 anos após ter abandonado a família pelo seu amante gay.

O filme chega a Portugal a 2 de março de 2023, dez dias antes da cerimónia das estatuetas.

"Estou em Veneza? Cinco minutos de aplausos para a obra-prima de Brendan Fraser em 'The Whale'. Ele teve a multidão na palma da mão durante todo o filme. O meu coração está na garganta", escreveu uma das espectadoras com a partilha do vídeo.

Outro espectador destacou que se tratou de uma reação invulgar do público: "Nunca vi uma ovação de pé no Festival de Cinema de Londres, mas o Brendan Fraser simplesmente arrasou".

"The Whale" é o primeiro filme como protagonista desde "Perseguidos" em 2013, que chegou ao mercado de vídeo sem passar pelos cinemas: Brendan Fraser foi lentamente desaparecendo do radar de Hollywood após o sucesso da saga "A Múmia" (1999-2008) e filmes como "O Rapaz da Pedra Lascada" (1992), "Cabeças Ocas" (1994), "George - O Rei da Selva" (1997), "Dudley Assume o Comando" (1999), "Colisão" (2004) e "Viagem ao Centro da Terra" (2008).

Este regresso acontece após ter passado por um divórcio, dificuldades financeiras, problemas de saúde relacionados com as cenas de ação dos filmes e a luta contra a depressão, além de ter sido vítima de agressão sexual por parte de uma personalidade influente em Hollywood.

Os fãs nas redes sociais até cunharam o termo "Brendanaissance" para simbolizar o movimento de afeição pelo ator, que tem a reputação de ser uma das estrelas mais simpáticas e acessíveis de Hollywood..