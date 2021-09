A Netflix divulgou esta terça-feira o trailer de "O Culpado", um novo filme que fica disponível a 1 de outubro e tem como protagonista Jake Gyllenhaal, um ator que estamos mais habituados a ver no grande ecrã.

O projeto tornou-se notícia há um ano, quando se soube que a plataforma tinha pago 30 milhões de dólares para ficar com os direitos mundiais pouco depois da apresentação a potenciais compradores em Hollywood.

"O Culpado" é a versão americana de um filme dinamarquês com o mesmo título em Portugal que chegou ao grupo dos nove pré-nomeados ao Óscar de Melhor Filme Internacional em 2018, embora não tenha sido um dos finalistas.

A adaptação foi escrita por Nic Pizzolatto, criador da série "True Detective", que manteve a história num único dia e praticamente num único cenário, num centro de atendimento de emergência onde o operador Joe Bayler (Gyllenhaal) tenta salvar uma mulher que corre perigo de vida, mas cedo descobre que nada é o que parece ser e que enfrentar a verdade é a única forma de escapar.

Rodado em novembro do ano passado durante a pandemia em Los Angeles, este é um reencontro de Jake Gyllenhaal com o realizador Antoine Fuqua: os dois colaboraram num filme de 2015 sobre o mundo do boxe, "Southpaw - Coração de Aço". Ao elenco juntam-se ainda Ethan Hawke, Riley Keough, Christina Vidal, Eli Goree, Da'Vine Joy Randolph, Paul Dano e Peter Sarsgaard.

VEJA O TRAILER.