A notícia de que James Dean vai "regressar" num quarto filme em 2020 está a ser mal recebida on-line, tanto por fãs como por alguns nomes de Hollywood.

James Dean apenas fez três filmes antes da morte prematura ao volante de um Porsche 550 Spyder , a 30 de setembro de 1955: "A Leste do Paraíso" (1955), "Fúria de Viver" (1955) e "O Gigante" (1956).

Segundo informou The Hollywood Reporter na quarta-feira, uma versão recriada digitalmente do ator falecido em 1955 vai "interpretar" um papel secundário no filme "Finding Jack", que conta a história de cães de guerra abandonados no Vietname pelo exército dos EUA durante a guerra contra este país.

A produtora responsável por "Finding Jack", Magic City Films, divulgou que duas empresas especializadas em efeitos especiais, a canadiana Imagine Engine e a sul-africana MOI Worldwide, estão a recriar digitalmente o corpo inteiro do ator com base em fotos e filmes de arquivo, sem sobrepor a imagem dele no corpo de duplo.

"A família" do ator, avançou Anton Ernst, co-realizador do filme com Tati Golykh, "vê isto como o seu quarto filme, um filme que ele nunca fez".