As últimas imagens antes do filme rodado em secretismo chegar à Netflix em outubro mostram Aaron Paul como Jesse Pinkman no centro dos acontecimentos.

Após dois "teasers", a Netflix lançou esta terça-feira o trailer completo de "El Camino: Um Filme Breaking Bad". Escrito e realizado em secretismo por Vince Gilligan, criador da aclamada série, esta sequela vai mostrar o que aconteceu logo a seguir a Jesse Pinkman (Aaron Paul) ter escapado de um grupo de narcotraficantes com a ajuda de Walter White (Bryan Cranston). As imagens não revelam muito sobre o contexto, mas gravitam completamente à volta de Jesse, que continua em fuga e procura refúgio junto dos antigos sócios, Badger e Skinny Pete (Matt Jones e Charles Baker). "El Camino: Um Filme Breaking Bad" chega à Netflix a 11 de outubro.