"Joker" tornou-se um dos grandes tópicos de conversa desde que chegou aos cinemas no início de outubro e todos os seus detalhes andam a ser dissecados.

Até as revelações de profissionais envolvidos no projeto atrás das câmaras causam impacto.

Foi o que aconteceu com o diretor de fotografia Lawrence Sher, que falou sobre o espanto da equipa atrás das câmaras com a cena em que, na violenta transformação de comediante falhado para homicida louco, Arthur Fleck atira para fora tudo o que tem no frigorífico para entrar e fechar a porta.

Este momento desconcertante não estava no argumento e foi improvisado por Joaquin Phoenix: ninguém na equipa, incluindo o realizador Todd Phillips, sabia o que se ia passar até ser filmado, contou Sher ao Slash Film.