A 'caça' foi adiada um ano: "John Wick 4" já não estreia a 27 de maio de 2022, passando para 24 de março de 2023.

A alteração foi anunciada pelo estúdio através de um vídeo nas redes sociais da saga.

A alteração da data faz com o que o quarto filme sobre o assassino profissional não coincida nos cinemas ao mesmo tempo com "Top Gun: Maverick", com Tom Cruise.

Mas não se julgue que a decisão foi tomada do medo da concorrência: estudos de mercado indicavam que "John Wick 4" superava "Top Gun: Maverick" em 90% como a primeira escolha dos espectadores para ver nos cinemas.

A razão apontada para a mudança da data do "quarto capítulo" é a necessidade de retomar filmagens no Japão, apesar das notícias de que Keanu Reeves tinha presenteado a sua equipa de duplos com relógios de luxo no fim da rodagem em outubro na França.

Segundo a imprensa especializada, mesmo que o estúdio quisesse manter a estreia, não podia por causa do atual estatuto da produção, que também passa por Nova Iorque, Alemanha e outros países.

Antes da pandemia, a estreia nos cinemas de "John Wick 4" chegou a estar anunciada para 21 de maio de 2021.

Novamente realizado por Chad Stahelski, no elenco estão ainda Donnie Yen, Bill Skarsgård, Marko Zaror, Rina Sawayama e Scott Adkins, regressando os velhos conhecidos Laurence Fishburne, Lance Reddick e Ian McShane, entre outros.

Lançado em 2014, o primeiro "John Wick" foi um sucesso comercial modesto, mas conquistou mais público no mercado de vídeo.

O impacto foi tão grande que quando chegou a sequela, dois anos mais tarde, as receitas de bilheteira duplicaram, confirmando que "John Wick" se tinha tornado um fenómeno de culto, reforçado pelo sucesso ainda maior de "John Wick 3: Implacável" em 2019.