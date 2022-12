Foi divulgada a primeira imagem oficial de Joaquin Phoenix em "Joker: Folie a Deux".

O realizador, argumentista e produtor Todd Phillips fez a partilha nas redes sociais, referindo-se ao primeiro dia da rodagem (pelo menos do ator).

Não são conhecidos detalhes oficiais sobre o filme, cujo título pode ser traduzido aproximadamente por "loucura partilhada", que será lançado nos cinemas a 4 de outubro de 2024.

A expectativa é que muita da ação passe pelo hospital psiquiátrico conhecido como Asilo Arkham, para onde Arthur Fleck/Joker foi enviado no final do primeiro filme. Circulam informações que terá componentes musicais.

Ao lado de Joaquin Phoenix estará Lady Gaga no papel de Harley Quinn. Também é esperado o regresso de Zazie Beetz, que interpretou a vizinha de Arthur Fleck.

A maior novidade no elenco num papel por revelar é Brendan Gleeson, o prestigiado ator irlandês que deverá estar na corrida aos Óscares no próximo ano pelo filme "The Banshees of Inisherin".

Em 2019, "Joker" tornou-se o primeiro filme com classificação para adultos a arrecadar mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras de cinema mundiais. Recebeu 11 nomeações para os Óscares, incluindo para Melhor Filme, e ganhou duas: Melhor Ator para Phoenix e Banda Sonora para Hildur Guðnadóttir.