O filme “Super Natural”, de Jorge Jácome, que começou por ser uma ideia de um espetáculo do Teatro Praga com a associação Dançando com a Diferença, tem estreia na sexta-feira, no Festival de Cinema de Berlim.

“É muito importante estar em Berlim e estamos muito contentes por apresentá-lo no [programa] Fórum, mas mais importante ainda é termos a oportunidade de 15 intérpretes do Dançando com a Diferença poderem estar também na estreia do filme. Por isso vai ser uma festa”, afirmou o realizador Jorge Jácome, à agência Lusa, pouco antes de partir para Berlim.

“Super Natural” é a primeira longa-metragem de Jorge Jácome e foi selecionada para o programa Fórum, habitualmente destinado a produções mais experimentais ou que expandam as convenções sobre ficção e documentário.

Jorge Jácome explicou que o filme começou por ser um projeto de um espetáculo de palco do Teatro Praga com a associação madeirense de arte inclusiva Dançando com a Diferença, para se estrear em 2020, não tivesse acontecido uma pandemia.

Super Natural

“Juntei-me ao projeto e repensámos tudo para que as ideias pudessem ser transformadas num filme. Estivemos duas semanas na Madeira a filmar com os intérpretes e depois foi um processo gradual de montagem, coescrita, para chegar a este resultado final”, contou Jorge Jácome.

“Super Natural”, que tem argumento de Jorge Jácome, André e. Teodósio e José Maria Vieira Mendes, é um objeto artístico protagonizado por algumas das pessoas portadoras de deficiência que fazem parte da Dançando com a Diferença, atuando em espaços naturais e urbanos exuberantes – diz o realizador - da ilha da Madeira.

“O que o título faz, e o próprio filme, é pensar na ideia de natural como uma coisa que é expandida, ou seja, que as normas e limitações do que entendemos como sendo natural para nós, é muito mais interessante quanto mais abrirmos possibilidades para pensar sobre isso”, considerou.

Na sinopse lê-se que o filme “guia o espectador por contextos, geografias, curiosidades históricas, videoclipes, confissões e momentos de humor” que ajudam a compreender que o natural, “seja de um corpo ou de um objeto, é sempre mais complexo do que aparenta ser”.

“Este filme não quer ser nada para poder ser tudo. Existe esta ideia de que tudo é uma possibilidade, a ficção é uma possibilidade, o documentário é uma possibilidade, o experimental também é. O próprio filme reflete sobre isso, sobre quebrar fronteiras, seja do espectador com o filme, seja de géneros fílmicos, seja de formatos. É como se não quiséssemos nunca delimitar uma ideia de formato”, afirmou Jorge Jácome.

O realizador volta a Berlim onde apresentou, em 2019, a curta-metragem “Past Perfect” e, dias depois de ter concluído a rodagem de uma nova curta, “Pharmakon”, na serra do Buçaco, concelho da Mealhada.

Super Natural

A 72.ª edição do festival de cinema de Berlim começa hoje e estende-se até ao dia 20, com uma programação repartida por vários programas, competições e eventos paralelos. Os premiados serão anunciados dia 16.

É no programa Fórum que estão concentrados três filmes portugueses: "Super Natural", de Jorge Jácome, o documentário "Terra que marca", de Raul Domingues, e "O trio em mi bemol", de Rita Azevedo Gomes, a partir de uma peça de Éric Rohmer.

A eles junta-se a coprodução luso-brasileira "Mato Seco em Chamas", de Adirley Queirós e Joana Pimenta, e o filme "The Maji-Maji Readings", do cubano Ricardo Bacallao, com a participação da artista portuguesa Grada Kilomba.

Na competição oficial de curtas-metragens está “By Flávio”, de Pedro Cabeleira.

Os filmes “Aos dezasseis”, de Carlos Lobo, e “Águas do Pastaza", de Inês T. Alves, rodado na Amazónia, estarão na secção competitiva Generation.

No programa Geração 2022, estará o filme "Nada para ver aqui", do realizador belga Nicolas Bouchez, numa coprodução entre Portugal, Bélgica e Hungria.

A série “Vanda”, criada por Patrícia Muller, com realização de Simão Cayatte, foi selecionada para o ‘mercado de séries’.

O ator João Nunes Monteiro estará no programa europeu de talentos “Shooting Stars”.