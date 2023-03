Ke Huy Quan teve uma entrada bombástica em Hollywood com as participações em "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984) e "Os Goonies" (1985), seguida de quase 30 anos sem oportunidades como ator e a passagem para o outro lado das câmaras, antes de voltar a arriscar e logo a seguir surgir uma oportunidade chamada "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

A seguir à estreia do filme no final de março de 2022, chegaram convites para duas séries ("American Born Chinese" e a segunda temporada de "Loki") e um filme ("The Electric State", com Chris Pratt e Millie Bobby Brown).

Mas agora, sem novas propostas e um futuro incerto, o ator tem medo que a história se repita e não haja mais nada depois do sucesso de "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

"Está tudo ainda muito fresco na minha cabeça. E é por isso que, ao seguir em frente, ainda estou cheio de medo. Apesar de ter acabado de ganhar um Óscar, ainda estou com muito medo do que virá amanhã", contou à revista Variety na manhã seguinte à cerimónia dos Óscares.

E acrescentou: "Tive uma conversa com o meu agente e disse 'Estou tão preocupado que isto seja apenas uma vez. Já passei por isto antes e tenho tanto medo que a história se vá repetir. E disse-lhe 'Por favor, o que quer que faças, certifica-te que isso não acontece".

A preocupação é tão grande que o ator revela que trouxe o assunto durante a conversa com uma das atrizes mais famosas e requisitas na indústria: "Recentemente, estive num evento e fiquei sentado ao lado de Cate Blanchett. Disse-lhe que não sei o que vou fazer a seguir, mas sinto que tenho a responsabilidade de fazer algo bom e que não quero dececionar todas as pessoas que me apoiaram".

"E ela disse: 'Segue apenas o teu coração e sê irresponsável: não te preocupes com o que as outras pessoas pensam. Escolhe algo em que acreditas, algo que amas, e as coisas vão dar certo", concluiu.