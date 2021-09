Ao som de "Perfect Day", de Lou Reed, foi revelado o primeiro trailer completo de "Spencer".

As imagens revelam mais sobre a realidade infeliz enfrentada pela Princesa Diana em três dias no Natal de 1991 na propriedade real de Sandringham, em que percebeu que o seu casamento com o Príncipe Carlos não estava a funcionar e teria de tomar uma decisão que a desviaria do caminho para ser um dia a Rainha de Inglaterra.

O trailer destaca os muitos elogios entretanto recolhidos pelo filme do realizador chileno Pablo Larraín em festivais, com destaque incontornável para a interpretação e caracterização que transformaram Kristen Stewart em Diana, que está em todas as listas de apostas para os próximos Óscares.

Também é possível ver pela primeira vez os atores do elenco que interpretam membros e funcionários da Família Real, como Jack Farthing como o Príncipe Carlos e ainda Timothy Spall, Sean Harris ou Sally Hawkins.

"Spencer" chegará aos cinemas americanos e britânicos a 5 de novembro. A estreia está confirmada em Portugal, mas ainda sem uma data concreta.

O TRAILER (NÃO LEGENDADO).