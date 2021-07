Os atores são os grandes protagonistas do novo projeto de Ridley Scott, “Casa Gucci”: Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, o herdeiro da famosa marca de moda, e Lady Gaga é Patrizia Reggiani, a sua ex-esposa, acusada de ter ordenado a sua morte, no seu escritório em 1995, executada por um assassino profissional.

O caso fez as delícias da imprensa sensacionalista da época, que a descreveu como "Viúva Negra". Sobrevivente de um tumor no cérebro, que as filhas responsabilizaram pelas suas ações, foi condenada a 29 anos e cumpriu 18, sendo libertada em 2016.

Jared Leto, reconhecido por se transfigurar fisicamente para os seus papéis no cinema, volta a surgir quase irreconhecível no papel de Paolo Gucci, primo de Maurizio e filho de Aldo Gucci, encarnado por Al Pacino. Jeremy Irons dá vida a Rodolfo Gucci, pai do protagonista, e Salma Hayek a Giuseppina "Pina" Auriemma, que interviu no crime no qual se centra o filme.

“Casa Gucci” tem estreia agendada para 25 de novembro. Ridley Scott, apesar dos seus 83 anos, continua imparável, tendo realizado outro filme de grande orçamento, que chega às salas um mês antes, a 21 de outubro, o drama histórico “O Último Duelo”, co-escrito e co-protagonizado por Matt Damon e Ben Affleck, com Driver também entre os atores principais.

Veja o trailer: