A saga "Massacre no Texas" começou em 1974 com um pequeno filme de Tobe Hooper à volta de um grupo de amigos a viajar por estradas secundárias do Texas que, seguindo por um desvio, encontrava um maníaco com uma serra elétrica.

Quase 50 anos depois, Leatherface está de volta para aterrorizar um grupo de jovens amigos idealistas que perturbam, inadvertidamente, o seu mundo cuidadosamente resguardado numa remota localidade texana (embora o filme tenha sido rodado... na Bulgária).

Segundo a sinopse oficial, Melody, a sua irmã adolescente Lila, e os amigos Dante e Ruth, viajam para a vila remota de Harlow, no Texas, para começar um projeto novo e idealista. Mas o seu sonho depressa se transforma em pesadelo quando perturbam acidentalmente o esconderijo de Leatherface, o assassino em série psicopata cujo legado continua a assombrar os residentes da área — incluindo Sally Hardesty, a única sobrevivente do infame massacre de 1973 que está determinada a vingar-se.

Baseado numa história de Fede Álvarez e Rodo Sayagues (a dupla da nova versão de "Evil Dead" e de "Não Respires") e com Sarah Yarkin e Elsie Fisher (conhecida pelo filme 'indie' "Eight Grade"), o nono filme da saga fica disponível já não nos cinemas, mas na Netflix a partir de 18 de fevereiro.

VEJA O TRAILER.