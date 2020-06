"Hamilton" chega à plataforma Disney+ com sua inovadora mistura de hip-hop, rap e um elenco multiétnico para contar a história da fundação dos Estados Unidos, num momento de profunda reflexão sobre o racismo no país.

Uma versão filmada do aclamado espetáculo da Broadway estará disponível para assinantes do serviço de streaming a partir de 3 de julho (em Portugal, será preciso esperar pela estreia do serviço a 15 de setembro).

Com os cinemas fechados devido à COVID-19, o filme oferece a oportunidade de ver a versão original, que ganhou 11 prémios Tony e já arrecadou mais de mil milhões de dólares em todo o mundo.

O seu criador Lin-Manuel Miranda destacou o empolgamento que a influência do musical produziu nos protestos nacionais que se seguiram à morte no mês passado de George Floyd, um americano negro, às mãos (ou, neste caso concreto, do joelho) de um polícia branco.