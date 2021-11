Margarida Rebelo Pinto não ficou fã da adaptação ao cinema do seu 'best-seller' "Sei Lá".

A história sobre os "sonhos, medos, dúvidas, ambições, fraquezas e preconceitos" de quatro mulheres de trinta anos juntava no elenco Leonor Seixas, António Pedro Cerdeira, Ana Rita Clara, Patrícia Bull, Gabriela Barros, Pedro Granger, Renato Godinho e David Mora, além das participações especiais de Rui Unas e Rita Pereira.

Após uma longa gestação, o filme realizado por Joaquim Leitão e produzido por Tino Navarro chegou aos cinemas a 3 de abril de 2014, mas frustrou as expectativas comerciais com apenas 61.730 espectadores, ficando atrás de "Os Gatos não Têm Vertigens" (93.273), "Virados do Avesso" (106.736) e "Os Maias" (115.260).

Esta quarta-feira, no programa "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, "Qual é pior? O filme ou o livro do 'Sei Lá'?" foi uma das perguntas "incómodas" de Ana Galvão e e Inês Lopes Gonçalves a Margarida Rebelo Pinto na rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”.

A escritora respondeu prontamente que era o filme realizado por Joaquim Leitão porque tinha feito sete versões do final, mas a seguir aprofundou o tema e deu a entender que houve outros amargos de boca, nomeadamente a escolha dos atores.

"O filme atrasou-se [...] muitos anos, porque o livro saiu em 99 e o filme só saiu em 2014. Mas era para ter sido filmado em 2003 e, portanto, perdemos grande parte do 'casting' para ser feito em 2013. Portanto, aquele 'casting' não era exatamente o que nós tínhamos pensado", esclareceu.

"E depois fiz o fim sete vezes e o Joaquim Leitão nunca gostava. E então, a certa altura, eu disse assim 'Olha, Joaquim, faz como quiseres'. E pronto, ele fez um fim que eu não gostei", explicou.

Apesar das críticas, Margarida Rebelo Pinto rematou a resposta com "uma coisa maravilhosa" da comédia romântica: a canção original "A Seta", composta por André Sardet e Mayra Andrade.

