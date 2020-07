No ano que vem e após uma longa campanha de pressão dos fãs, a versão original de "Liga da Justiça" pensada pelo realizador Zack Snyder vai chegar ao serviço de streaming HBO Max.

O filme era o muito aguardado encontro de Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, Aquaman, Flash e Cyborg (super-heróis do Universo Cinematográfico DC Comics), mas o realizador teve que abandonar a rodagem antes do fim por causa de uma tragédia familiar e deu a bênção para que fosse terminado por Joss Whedon (o realizador de "Vingadores").

A versão que chegou aos cinemas em 2017 deixou muitos fãs zangados, com críticas à história banal, efeitos especiais de segunda gama, refilmagens e dois realizadores com visões claramente diferentes: segundo o próprio filho de Zack Snyder, o estúdio terá exigido várias alterações e mais humor na história, além de uma duração de duas horas, o que levou a que muitas cenas ficassem de fora, nomeadamente as da origem do Aquaman (Jason Mamoa).