Todos garantem que os problemas foram ultrapassados, mas a dupla de Charlize Theron revelou novos aspectos de como a tensão afetou a restante equipa, tornando a rodagem mais "intensa" e "desafiante": os dois atores nem se podiam ver.

"Foi difícil. Foi realmente difícil. Foi difícil porque obviamente eu tinha de passar tempo com os dois e ambos não queriam estar juntos", explicou Dayna Grant à edição britânica do jornal Metro.

Como não queriam fazer as cenas em conjunto sempre que isso fosse possível, Dayna Grant acabou por trabalhar com Tom Hardy e o duplo do ator, Jacob Tomuri, fazia as cenas com Charlize Theron.

A dupla acrescentou que a tensão foi evidente desde o início, na fase dos ensaios:"Disseram-nos para tentar e fazer com que funcionasse o máximo possível, o que foi desafiante porque normalmente estamos todos num grupo grande e trabalhamos juntos, enquanto [aqui] estávamos de certa forma separados".

Vale a pena recordar que Dayna Portel acabou por casar com Dane Grant, que foi o duplo temporário de Tom Hardy nos ensaios, antes de Jacob Tomuri, com maior parecença, ser escolhido para acompanhar o ator durante a rodagem. A tensão dos atores também foi abordada num artigo a festejar os cinco anos que se tornou viral do The New York Times com a história oral da criação do épico pós-apocalíptico, que juntou os depoimentos de mais de 20 pessoas.