"Avatar: O Caminho da Água" chegou ao quinto lugar nos maiores sucessos de bilheteira, em mais um marco na história do cinema e na carreira do realizador James Cameron.

Até quinta-feira, o filme já arrecadou 2,054 mil milhões de dólares nas bilheteiras em todo o mundo, ultrapassando "Vingadores: Guerra do Infinito", que atingiu os 2,052 mil milhões no verão de 2018.

Cameron conseguiu concretizar e superar a sua ambiciosa meta, quando disse que o novo filme, um dos mais caros da história do cinema, precisava tornar-se um dos mais rentáveis para alcançar o ponto de equilíbrio e justificar as sequelas "Avatar 4" e "Avatar 5", que têm data de estreia anunciada para 18 de dezembro de 2026 e 22 de dezembro de 2028.

Segundo o próprio realizador, isso aconteceu com os 1,5 mil milhões de dólares e confirmou que esses filmes irão avançar, embora a própria Disney nunca tenha comentado a situação.

Com caminho livre nas cinemas até à estreia a 16 de fevereiro de "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", "Avatar 2" ainda deverá subir mais no ranking dos filmes que arrecadaram mais dinheiro nas bilheteiras (sem valores ajustados à inflação), já que "Star Wars: O Despertar da Força" está em quarto lugar nos 2,07 mil milhões.

Além de "Avatar 2" se tornar apenas o sexto filme na história do cinema a superar os 2 mil milhões de dólares nas bilheteiras, e em apenas seis semanas de exibição, Cameron passa a ter três filmes no Top 5: o maior sucesso é "Avatar" (2009), com 2,92 mil milhões e em terceiro está "Titanic" (1997), com 2,19 mil milhões.

Em segundo lugar está "Vingadores: Endgame" (2019), com 2,79 mil milhões (o que permitiu ser o mais rentável até ao relançamento de "Avatar" nos cinemas).

"Avatar: O Caminho da Água" está nomeado para quatro Óscares, incluindo o de Melhor Filme, e a sequela "Avatar 3" chegará aos cinemas a 20 de dezembro de 2024.