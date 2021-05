"O mundo pode mudar e evoluir. Mas a única coisa que nunca vai mudar, fazemos todos parte de uma grande família".

Com parte do mundo a regressar a alguma "normalidade após a pandemia, foi assim que foi divulgado esta segunda-feira o vídeo "Marvel celebra os filmes" dedicado ao seu Universo Cinematográfico, onde o estúdio também antecipa imagens dos próximos e revela o plano de lançamentos para os próximos dois anos,

Num sinal de que a Marvel (e a Disney) tencionam apostar forte nas salas de cinema apesar do lançamento em simultâneo de "Viúva Negra" no Disney+ com preço premium, o vídeo termina com um "See you at the movies".

Existem algumas revelações para os fãs: a sequela de "Black Panther" vai chamar-se "Black Panther: Wakanda Forever" (o vídeo revela Chadwick Boseman a pronunciar a emblemática frase em "Vingadores: Endgame"), a sequela de "Captain Marvel (Capitão Marvel)" vai chamar-se "The Marvels" e chega a 11 de novembro de 2022, e, perto do fim, a Marvel revela que está a preparar o "seu" filme "Quarteto Fantástico", embora sem divulgar as datas.

Estes super-heróis regressaram à Marvel quando a Disney comprou a 20th Century Fox, estúdio que fez dois filmes que não ficaram para a história em 2005 e 2007 (por onde andava Chris Evans como o Tocha Humana antes de se tornar o Capitão América) e tentou relançar uma nova versão em 2015 com Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell, com resultados arrasados pelos fãs e críticos.

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007)

O vídeo revela o alinhamento até 2023, seguindo as datas de estreia nos EUA: "Viúva Negra" (9 de julho), Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (3 de setembro), "Eternals" (5 de novembro), "Spider-Man: No Way Home" (17 de dezembro), "Doctor Strange In the Multiverse of Madness" (25 de março de 2022), "Thor: Love and Thunder" (6 de maio de 2022), "Black Panther: Wakanda Forever" (8 de julho de 2022), "The Marvels" (11 de novembro de 2022), "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (17 de fevereiro de 2023), "Guardiões da Galáxia: Vol. 3" (5 de maio de 2023) e "Quarteto Fantástico" (sem data).

VEJA O VÍDEO.