Com início de produção para o início de 2020, intensifica-se o ciclo noticioso à volta do quarto filme da série “Matrix”.

Na terça-feira, com algumas horas de diferença, a imprensa especializada americana avançou que o ator Neil Patrick Harris ("Foi Assim que Aconteceu", "Em Parte Incerta") se juntou ao projeto e decorrem negociações para o regresso de Jada Pinkett Smith, que foi a rebelde Niobe em “Matrix Reloaded” e “Matrix Revolutions”, o segundo e terceiro filmes.

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss estão confirmados para regressar aos papéis de Neo e Trinity, que interpretaram nas três primeiras fitas, entre 1999 e 2003.

A eles juntou-se Yahya Abdul-Mateen II, que interpretou o vilão Black Manta no filme “Aquaman”, com rumores que apontam para a possibilidade de interpretar um jovem Morpheus (que foi Laurence Fishburne na trilogia).

Lana Wachowski, que escreveu e realizou a trilogia com a irmã Lilly Wachowski, assume sozinha as rédeas do quarto filme, que está a ser desenvolvido em grande segredo.